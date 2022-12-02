На дорогах Тюменской области в первый день зимы в 4 ДТП пострадали 5 человек

В первый день зимы в Тюменской области произошло 4 ДТП. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Около 8 часов утра 1 декабря на перекрестке улиц Октябрьской и Первухина в селе Вагай Вагайского района столкнулись «Нива» и «Пежо-407». В результате ДТП различные травмы получили 64-летняя пассажирка иномарки и 65-летняя пассажирка «Нивы».

В полдень на перекрестке улиц Луговой и Революции в Ялуторовске не смогли разъехаться «Фольксваген-Джетта» и «Дэу-Матиз». В результате ДТП пострадали 32-летняя женщина, водитель «ДЭУ».

В Ялуторовске не смогли разъехаться «Фольксваген Джетта» и «Дэу Матиз». Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В 17 часов на 13-м километре автодороги Тюмень – Боровский – Богандинский столкнулись три автомобиля. По данным пресс-службы тюменской ГИБДД, столкновение произошло из-за того, что 44-летний водитель «Хендэ-Солярис» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с КамАЗом с полуприцепом. После этого в КамАЗ врезался автомобиль «Вортекс-Тинго». В результате ДТП травму получил 56-летний водитель автомобиля «Вортекс».

На улице Магистральной в Тюмени столкнулись автомобили «Мицубиси Ланцер» и грузовой «ГАЗ». Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В полночь в Тюмени на улице Магистральной, напротив дома № 53, столкнулись «Мицубиси-Лансер» и грузовой ГАЗ. Травмы получила 20-летняя пассажирка легковушки.

«Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о столкновении на Ялуторовском тракте. Видеозапись с последствиями аварии была опубликована в соцсетях.