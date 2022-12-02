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НовостиАвто1 декабря 2022 22:29

Под Тюменью произошло серьезное ДТП с участием фуры и двух легковых авто

Авария произошла на Ялуторовском тракте
Иван Литвинов
Фото: скриншот видео из телеграм-канала "Тюмень ЧП".

Фото: скриншот видео из телеграм-канала "Тюмень ЧП".

На 29 километры автодороги Тюмень — Омск произошла серьезная автомобильная авария. Кадры ДТП публикуют в соцсетях очевидцы. Видеозапись с последствиями ДТП появилась в паблике «Тюмень ЧП»: один из легковых автомобилей врезался в заднюю часть грузовика.

Известно, что ДТП произошло в районе спортивного клуба «Олимпия», недалеко от села Богандинское.

Подробности пока неизвестны.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что в Тобольске загорелся автомобиль в одном из дворов.