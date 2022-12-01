В Тобольске загорелся автомобиль в одном из дворов

Фото: скриншот с видеозаписи, опубликованной в группе Типичный Тобольск"

В Тобольском микрорайоне №6 заполыхал автомобиль. На вызов приехали сотрудники МЧС. На видеозаписи, опубликованной в группе «Типичный Тобольск», видно, как несколько сотрудников противопожарной службы заливают сильно дымящийся автомобиль.

В пресс-службе главного управления МЧС по Тюменской области пока не дали комментарий по поводу происшествия.

На вызов приехали два автомобиля спасателей и карета скорой помощи.

В Тобольске загорелся автомобиль. Фото: скриншот с видеозаписи, опубликованной в группе Типичный Тобольск"

«Комсомольская правда — Тюмень» ранее писала о пожаре на ремонтно-механическом заводе в областной столице.