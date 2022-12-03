В Тюмени построят реабилитационный центр для инвалидов. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

На прошедшем в Тюмени форуме «Возможности», посвященном Международного дню инвалидов, Александр Моор рассказал, что в областной столице построят многофункциональный реабилитационный центр для инвалидов

Для комплекса зданий уже выбрали место на ул. Энергостроителей рядом со школой №63. Работы начнутся уже в следующем году.

- Его основой станет реабилитационный центр, где будут вести прием врачи. Предусмотрены кабинеты восстановления, залы ЛФК и психологической помощи, отделение профориентации инвалидов с мастерскими и другие специализированные блоки, — сказал губернатор Тюменской области.

реабилитационный центр разместится на Войновке, в районе школы №63 Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Теплым переходом с основным зданием будет соединен центр водолечения с бассейном. Рядом предполагается строительство гостиницы для инвалидов и сопровождающих, спортивного блока и культурно-досугового центра с концертным залом.

Все технические решения уже согласованы с организациями инвалидов. А проходить реабилитацию в центре смогут как взрослые, так и дети.

Строительство такого комплекса обсуждали еще в 2020 году.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что на берегу Туры построят кафе и отель.