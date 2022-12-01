В Тюмени построят кафе и отель на берегу Туры

В Тюмени построят отель и кафе. Фото: Андрей Новиков

В 2027 году на улице Пристанской построят двухэтажное кафе на 25 посетителей. Здесь же планируют построить отель на 140 номеров. Общая площадь застройки составить около 6 тысяч квадратных метров.

Первую очередь отеля построят до 2025 года, а полностью стройку завершат к 2030 году, об этом пишет «Мегатюмень».

На берегу Туры в Тюмени возведут кафе и отель. Об этом стало известно из информации, размещенной на официальном портале местной администрации.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в Тюмени построили 6 новых улиц.