В Уватском районе задержали водителя, который пил прямо за рулём

В Тюменской области водитель пил алкоголь прямо за рулём. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

За минувшие сутки автоинспекторы в регионе отстранили от участия в дорожном движении 17 пьяных водителей.

На 372-м километре федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе полицейские остановили "Фольксваген". За рулем оказался 47-летний мужчина, от которого сильно пахло алкоголем. Алкотестер показал 0,79 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчина намеревался доехать из Кургана в город Губкинский в ЯНАО. Алкоголь употреблял прямо в дороге.

Помимо наказания за пьяное вождение госавтоинспекторы составили административный протокол за «управление транспортным средством с государственными номерными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственного знака, либо позволяющих его видоизменить или скрыть».

По этой стать ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, либо лишение права управления транспортом от 3 до 6 месяцев.

«Комсомольская правда — Тюмень» недавно писала про пьяного в хлам водителя «Фольксвагена», который заявил инспекторам, что никуда не ехал, хотя сам гнал по встречке.