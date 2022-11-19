В Тюмени пьяный в хлам водитель «Фольксвагена» заявил инспекторам, что никуда не ехал, хотя сам гнал по встречке Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени, на окружной дороге в районе Березняков, задержали 45-летнего неадекватного водителя «Фольксвагена», который гнал по встречке. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, патруль ДПС тут же принял меры, чтобы остановить автомобиль.

Оказалось, что мужик был вусмерть пьяным. Когда автоинспектор спросил, куда он едет, тот заявил, что «вообще никуда не ехал на автомобиле». От медицинского освидетельствования на месте происшествия он отказался, а потом так же отказался проходить обследование и в больнице, куда его привезли.

За отказ прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения и езду по встречке против мужчины возбудили административное дело, а его автомобиль эвакуировали на спецстоянку. Теперь ему грозит лишение права управления транспортом на срок до 2,5 лет и штраф 30 тысяч рублей.