Тюменские спасатели рассказали, как выжить в лесу в мороз

Как выжить в лесу в мороз. Фото: Андрей Новиков

В первую очередь, тюменцам нужно помнить, что без особой надобности в морозную погоду нельзя выходить в лес пешком или выезжать на машине. Это может быть смертельно опасно. Но если такое все-таки случилось, то стоит помнить о важных вещах, которые, возможно, спасут вашу жизнь.

Начальник управления поисково-спасательных работ ТОСЭР Евгений Булкин рассказал, что с собой необходимо брать запас еды, теплые вещи и инструменты. В случае пешей прогулки по лесу стоит ходить по протоптанным тропинкам. Если их нет, то лучше вернуться назад по своим следам или лыжне снегохода.

Внимательно следите за наличие сигнала сотовой связи. В случае необходимости нужно звонить в экстренные службы и как можно точнее описать место, где вы нахождение, - об этом пишет «Тюменская область сегодня».

В случае поездки в лес на машине в списке вещей первой необходимости: сменная обувь, запас еды и воды, топлива, запчастей (свечи зажигания, ключи и т. д.). Обязательно иметь при себе спички, зажигалки, горелки, ножи. Это поможет развести огонь из сухих веток, которые вы найдете в лесу. Даже в случае сильной жажды нельзя пить холодную воду или есть снег — это способствует быстрому понижению температуры тела.

«Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, что специалистов тюменской службы экстренного реагирования можно вызвать по телефону 112 из любого района, как с мобильного, так и со стационарного телефона.