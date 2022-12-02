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НовостиОбщество2 декабря 2022 4:25

Тюменских спасателей экстренного реагирования можно будет вызвать по телефону 112 из любого района

Звонить можно и с мобильного, и со стационарного телефона
Иван Литвинов
Фото - ТОСЭР.

Фото - ТОСЭР.

Тюменская областная служба спасателей экстренного реагирования вошла в Систему-112. Набрав этот номер, житель любого муниципалитета региона попадает в единую дежурно-диспетчерскую службу по обработке экстренных вызовов. Информацию в считанные минуты передадут в соответствующие службы.

Система-112 предназначена для обеспечения вызова экстренных оперативных служб, таких как полиция, скорая медицинская помощь, пожарная охрана и другие.

«Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, как спасатели ТОСЭР нашли потерявшихся на болотах студентов.