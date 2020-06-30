Спасатели нашли потерявшихся в тюменских болотах студентов

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:42:17+03:00

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В Тюменской области на прошлой неделе произошла чудесная история спасения восьмерых студентов, которые заблудились в болотах вблизи села Тараскуль и поселка Комарова. После звонка от диспетчеров специалисты ТОСЭР незамедлительно выдвинулись в указанный район.

– Спасатели три раза меняли район поиска. Также студенты приняли неверное решение: разделились на две группы и разошлись в разные направления. В течении пяти часов обследовали болотистую местность, – рассказали в пресс-службе Тюменской областной службы экстренного реагирования

Пропавших удалось обнаружить лишь ближе к полуночи. К двум часам ночи спасатели на лодке отвезли пострадавших через озеро Тараскуль к месту эвакуации. Там для них организовали пункт обогрева.

ИСТОЧНИК KP.RU