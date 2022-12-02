В Тюмени с 10 декабря изменят схему движения нескольких маршрутов автобусов

В Тюмени меняют схему движения транспорта Фото: Андрей Новиков

С 10 декабря 2022 года в Тюмени изменятся схемы движения маршрутов регулярных перевозок № 120 «III мкр. – с/о «Солнечное» и № 120к «СК «Здоровье» – с/о «Солнечное». В них будут включены остановочные пункты «С/о «Тополек», «С/о «Факел», «Большое Царево – 1», «Большое Царево – 3» в прямом и обратном направлениях, а также «Большое Царево – 2» в прямом направлении.

Новая схема движения маршрута №120 Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Новая схема движения по маршруту 120к Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Также с 10 декабря 2022 года в схему движения маршрута № 71 «Ул. Якова Коровина – ул. Московская» включат остановочный пункт «Ул. Бориса Быстрых».

Новая схема движения по маршруту №71 Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Изменится схема движения по маршруту № 23 «Центральный рынок – д. Тураева». Появятся новые остановки: «С/о «Источник», «С/о «Водник», «С/о «Калинка», «Сибнефтемаш» в прямом и обратном направлениях.

Новая схема движения маршрута №23 Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что на развязке у «Тюмень-арены» появится временный остановочный пункт.