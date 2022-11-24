В Тюмени появится временная остановка у развязки "Тюмень-арена"

В Тюмени появится временная остановка Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

На улице Уездной в Тюмени появится временная остановка общественного транспорта. Она будет расположена в ста метрах от выезда с улицы Уездной на Московский тракт. Подрядная организация уложит там железобетонные плиты, будут установлены дорожные знаки и организован пешеходных переход.

Остановочный пункт будет функционировать до окончания строительства развязки «Тюмень-Арена», в составе которой предусмотрены остановочные пункты и надземный пешеходный переход через Московский тракт.

В главном управлении строительства Тюменской области пояснили, что такая необходимость появилась в связи с активной застройкой микрорайона Дударево.

Схема устройства временной остановки Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Остановка будет оборудована только на одной стороне дороги, поскольку существующие маршруты работают на выезд из Тюменской слободы. С администрацией Тюмени уже согласована позиция по включению временной остановки в маршруты №3 и №39.

После реализации всех планов по дорожному строительству автобусы будут проходить по новой улице Фармана Салманова и выезжать на Московский тракт по улице С. Джанбровского. На ней впоследствии планируют оборудовать 4 остановки.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что на Московском тракте планируют построить двухуровневую развязку.