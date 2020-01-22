22 Янв. 2020 2020-01-22T13:49:17+03:00

В районе Московского тракта в Тюмени планируют построить развязку. Фото - pixabay.com.

Земля будет изъята для государственных нужд

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В Тюмени изымут землю для строительства крупной развязки. Она будет находиться в районе Московского тракта.

Из данных, размещенных на портале правовой информации, следует, что под строительство дорожного объекта будут отведены два участка в 104 и 2 700 квадратных метров.

Здесь возведут двухуровневую развязку «на примыкании съездов к спортивному комплексу «Тюмень-Арена» к автомобильной дороге федерального значения Екатеринбург – Тюмень».

Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Соглашение об изъятии земель поручено подготовить региональному департаменту имущественных отношений и Главному управлению строительства региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU