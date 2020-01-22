В районе Московского тракта в Тюмени планируют построить развязку
В Тюмени изымут землю для строительства крупной развязки. Она будет находиться в районе Московского тракта.
Из данных, размещенных на портале правовой информации, следует, что под строительство дорожного объекта будут отведены два участка в 104 и 2 700 квадратных метров.
Здесь возведут двухуровневую развязку «на примыкании съездов к спортивному комплексу «Тюмень-Арена» к автомобильной дороге федерального значения Екатеринбург – Тюмень».
Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Соглашение об изъятии земель поручено подготовить региональному департаменту имущественных отношений и Главному управлению строительства региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU