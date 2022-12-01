В Тюменской области ограничили движение на трассе Шадринск – Ялуторовск

В Тюменской области ограничили движение по автодороге Шадринск - Ялуторовск. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В пресс-службе тюменской ГИБДД сообщили об ограничении движения на 189-м километре автодороги Шадринск – Ялуторовск. Это связано с реконструкцией моста. В настоящее время движение по основной дороге ограничено, проезд транспорта организован по объездной дороге, обустроенной по обочине трассы и через лесной массив.

В месте ограничения установлены все необходимые знаки, схема объезда. Работа по реконструкции моста продлится до конца ноября следующего года.

Реконструкция моста продлится до ноября 2023 года Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В ГИБДД области попросили водителей быть внимательными и соблюдать безопасную скорость.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о грядущей реконструкции мостов на Московском и Червишевском трактах.