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НовостиАвто1 декабря 2022 15:20

В Тюменской области ограничили движение на трассе Шадринск – Ялуторовск

На участке автодороги реконструируют мост
Иван Литвинов
В Тюменской области ограничили движение по автодороге Шадринск - Ялуторовск.

В Тюменской области ограничили движение по автодороге Шадринск - Ялуторовск.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В пресс-службе тюменской ГИБДД сообщили об ограничении движения на 189-м километре автодороги Шадринск – Ялуторовск. Это связано с реконструкцией моста. В настоящее время движение по основной дороге ограничено, проезд транспорта организован по объездной дороге, обустроенной по обочине трассы и через лесной массив.

В месте ограничения установлены все необходимые знаки, схема объезда. Работа по реконструкции моста продлится до конца ноября следующего года.

Реконструкция моста продлится до ноября 2023 года

Реконструкция моста продлится до ноября 2023 года

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В ГИБДД области попросили водителей быть внимательными и соблюдать безопасную скорость.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о грядущей реконструкции мостов на Московском и Червишевском трактах.