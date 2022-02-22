На Московском и Червишевском трактах в Тюмени отремонтируют мосты Фото: Архив "КП"

Два путепровода на пересечении объездной дороги с Московским и Червишевским трактами отремонтируют. Об этом сообщило Главное управление строительства Тюменской области.

Работы начнутся уже летом, сейчас для этого подготавливается проектная документация. В перечне работ указано снятие верхних слоев мостов до бетонного основания, замена гидроизоляции и системы водоотведения, а также восстановление деформационных швов.

– Интенсивность движения по этим развязкам очень большая – десятки тысяч автомобилей в день. К нам приходят обращения от водителей, которые указывают на колею и наличие ям на этих развязках. Высокий износ покрытия подтверждает и лабораторный контроль. В этом году приведем путепроводы в порядок, – заключил заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков.