Тюменца осудили за мошенничество со строительством возле ТЦ «Порт»

В Тюмени мужчину осудили за мошенничество

В Тюмени к двум годам лишения свободы приговорили местного жителя Андрея Ш., которого обвинили в крупном мошенничестве. В мае 2019 года на территории, прилегающей к торговому центру «Порт», разрешили строить торговые павильоны. Один из арендаторов обратился к малознакомому подрядчику Андрею Ш., который за 500 000 рублей согласился построить киоск.

Получив сразу весь гонорар, он вооружился рулеткой и, изображая бурную деятельность, пригнал малогабаритный экскаватор, вырыл траншею под канализационную трубу и пропал.

Коммерсанту пришлось нанимать другую бригаду строителей, а потом обратиться в полицию с заявлением на обманувшего его мошенника.

Андрей Ш. обжаловал приговор, но апелляционная инстанция не нашла оснований для смягчения наказания.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что всего за одну неделю в регионе от действий мошенников пострадали 65 человек.