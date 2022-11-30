В Тюменской области наркораспространителей приговорили к 10, 11 и 12 годам колонии

В Тюменской области осудили наркораспространителей

В Ишимском районном суде вынесли приговор троим местным жителям, которые пытались продать партию наркотиков через интернет. Кроме того, суд признал организатора преступной группы в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Ишимцев осудили по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт, совершенное организованной группой с использованием сети «Интернет», в значительном размере).

Суд установил, что обвиняемые в октябре 2020 года купили в Тюмени наркотики и на электричке привезли их в Ишим. Там их задержали сотрудники полиции.

У задержанных изъято наркотическое вещество массой 0,3507 грамма.

Один из ишимцев в ноябре 2020 года поссорился с собутыльником и побил его.

Суд приговорил двоих мужчин к лишению свободы на срок 10 и 11 лет. Глава преступной группы, признанный виновным в причинении легкого вреда здоровью гражданина, получил 12 лет и 1 месяц лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как местные жители пытались пронести наркотики в колонию.