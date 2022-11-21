В Тюменскую колонию пытались пронести наркотик под видом картошки

В исправительную колонию пытались перебросить наркотики под видом продуктов Фото: Предоставлено "КП"

В Тюмени 26-летний парень и 22-летняя девушка пытались перебросить на территорию исправительной колонии № 4 запрещенные предметы. Сотрудники колонии задержали их на территории, примыкающей к исправительному учреждению.

В ходе личного досмотра у задержанного 26-летнего гражданина были обнаружены в кармане куртки две картофелины, обмотанные лентой. В них находились медицинский шприц, две иглы и два свёртка, предположительно, с наркотическим веществом. У 22-летней девушки изъяты 2 пластиковые бутылки (0,5 л) с жидкостью с характерным запахом этилового спирта.

В колонию пытались перебросить запрещенные предметы Фото: Пресс-служба УФСИН по Тюменской области

Согласно заключению экспертизы, в изъятых свёртках находились наркотические вещества общей массой 0,27 гр.

Теперь молодым людям светит уголовное дело. Материалы в отношении граждан, пытавшихся совершить переброс на режимную территорию, будут направлены в суд для принятия решения о назначении им наказания.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в исправительную колонию № 1 наркотики пытались переправить в картофеле и селёдке.