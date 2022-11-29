В Тюмени не могут продать огромную квартиру с баней

В Тюмени не могут продать самую дорогую квартиру

В Тюмени продают квартиру площадью 500 квадратных метров. На сегодняшний день это одна из самых больших квартир в России.

Владелец недвижимости разместил объявление на сайте «Циан». В квартире есть бассейн, джакузи, сауна и хамам.

А еще 4 лоджии, 2 санузла, большая кухня-столовая и гардеробная. Но и это еще не все – тут есть даже два места для автомобилей!

Все это владелец оценил в 53 млн рублей.

– Если вы мечтаете о коттедже, но переезжать за город нет возможности, то это именно то, что вам нужно, – пишет владелец.

Эта жилплощадь продается уже более года. При этом цена осталась неизменной. Квартира разработана по индивидуальному проекту и расположена на первом этаже девятиэтажного дома.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в городе продают двухэтажную квартиру с тренажерным залом.