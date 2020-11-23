В Тюмени за 70 миллионов рублей продают двухэтажную квартиру с тренажерным залом. Фото - www.avito.ru.

У тюменской набережной продают двухуровневую квартиру комфорт-класса с восемью комнатами, общей площадью 365 квадратных метров. За такое жилище в историческом центре города новоиспеченному хозяину придется выложить 70 миллионов рублей.

– Безупречное состояние квартиры, качественный дорогой ремонт, индивидуальная планировка позволяют заехать сегодня и проживать без дополнительных вложений. Установлены натуральные межкомнатные двери. Санузлы оформлены качественным кафелем и санфаянсом (ванна, душевая кабина, раковина, унитаз, биде), шкафчиками и зеркалами, сантехникой и смесителями, – рассказывает автор объявления, размещенного на одном из сайтов по продаже недвижимости.

Фото - www.avito.ru.

По его словам, в квартире имеется кухня-столовая, гостиная, тренажерный зал, четыре спальни, большой кабинет, три санузла. Что касается ремонта, тот тут установлены пластиковые окна с выходом на две стороны, потолки натяжные и гипсокартон с точечным освещением, на стенах обои, на полу паркетная доска, пробка и кафель с подогревом.

– При продаже остается всё, в том числе кухонный гарнитур с встроенной бытовой техникой. Отличная инфраструктура и транспортная развязка, остановочные комплексы. Всё находится в шаговой доступности. Детская площадка, закрытый двор, парковка. В стоимость входит подземный теплый гараж 37,4 квадратных метра, – сообщает хозяин жилплощади.

Фото - www.avito.ru.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре в доме № 60 на улице Герцена продается четырехкомнатная квартира общей площадью почти 173 квадратных метра. В ней есть одна особенность: высота потолков составляет четыре метра. Во всех остальных квартирах она не превышает 2,8 метра.

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В жилище выполнен современный качественный ремонт, утверждает продавец (подробнее)