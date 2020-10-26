В Тюмени продается огромная квартира с 4-метровыми потолками. Фото - www.etagi.com.

В Тюмени в доме №60 по улице Герцена продается четырехкомнатная квартира общей площадью почти 173 квадратных метра. В ней есть одна особенность: высота потолков составляет четыре метра. Во всех остальных квартирах она не превышает 2,8 метров.

«Дом охраняется круглосуточно, вход в подъезд открывается с пульта охраны. Из подъезда можно спустится на парковку, которая тоже продается. Есть все необходимое для комфортного проживания. Все материалы очень качественные прослужат очень долго. Качественный современный ремонт, тепло и уютно», – утверждает автор объявления, который разместил его на сайте одного из агентств недвижимости города.

Фото - www.etagi.com.

Квартира в доме с охраной и закрытым двором обойдется счастливому покупателю в 18 миллионов рублей. Здание находится в самом центре города, так что здесь есть все что нужно для проживания в шаговой доступности.

Фото - www.etagi.com.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в историческом центре областной столицы продают просторную квартиру формата 4+ за 25 миллионов рублей. Дом № 13 на улице Кузнецова находится вдали от шумных улиц.

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