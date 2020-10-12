В историческом центре Тюмени продается квартира с камином за 25 миллионов рублей. Фото - etagi.com.

В историческом центре Тюмени продают просторную квартиру формата 4+ за 25 миллионов рублей. Дом № 13 на улице Кузнецова находится вдали от шумных улиц.

Фото - etagi.com.

«В квартире выполнен дизайнерский ремонт с использованием высококачественных материалов. Высота потолков три метра, качественные стеклопакеты, витражное остекление, большие балконы-лоджии. Два санузла, просторная кухня-гостиная, две вместительные гардеробные комнаты. В доме есть колясочная, в цоколе дома расположена охраняемая парковка, система видеонаблюдения и охрана», – рассказывает о жилплощади автор объявления на сайте одного из местных агентств недвижимости.

Фото - etagi.com.

Стоит отметить, что район имеет пешеходный бульвар, а до набережной – рукой подать. Кстати, вся мебель и обстановка в квартире остаются при продаже. Кроме того, продается и удобное парковочное место в подземном паркинге стоимостью один миллион рублей.