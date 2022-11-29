В Тюменской области мужчине дали условку за взятку

Тюменец заплатил за получение прав
Фото: Андрей Новиков
В Казанском районе суд приговорил 22-летнего мужчину к условному сроку за взятку на экзамене по вождению.
13 декабря 2019 года местный житель должен был сдавать экзамены в районном отделении ГИБДД. Теоретическую часть мужчина сдал без проблем. А вот с практикой возникли проблемы – ранее молодой человек мало практиковал вождение.
Мужчина сомневался, что сможет самостоятельно сдать экзамен. Через знакомых он узнал, что есть гражданин Ш., который может помочь с решением вопроса за деньги. Он созвонился с ним и рассказал о трудностях
Гражданин Ш. сказал, что поможет сдать экзамен по вождению за 20 000 рублей. Тогда Артём Г. согласился на данные условия и за день до сдачи экзамена перевел ему деньги.
В процессе сдачи экзамена Артем Г. в присутствии госавтоинспектора не смог выполнить весь комплекс манёвров, перечисленных в законодательстве, но получил отметку «Сдал».
Суд признал, что Артём Г. дал инспектору взятку в сумме 20 000 рублей через посредника.
О том, что сдача практических экзаменов носила формальный характер и успешная их сдача была гарантирована, свидетельствуют показания самого подсудимого.
Суд приговорил Артема Г. К лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как мужчина пришёл устраиваться на работу с поддельным дипломом.