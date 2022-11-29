В Тюменской области мужчине дали условку за взятку

Тюменец заплатил за получение прав Фото: Андрей Новиков

В Казанском районе суд приговорил 22-летнего мужчину к условному сроку за взятку на экзамене по вождению.

13 декабря 2019 года местный житель должен был сдавать экзамены в районном отделении ГИБДД. Теоретическую часть мужчина сдал без проблем. А вот с практикой возникли проблемы – ранее молодой человек мало практиковал вождение.

Мужчина сомневался, что сможет самостоятельно сдать экзамен. Через знакомых он узнал, что есть гражданин Ш., который может помочь с решением вопроса за деньги. Он созвонился с ним и рассказал о трудностях

Гражданин Ш. сказал, что поможет сдать экзамен по вождению за 20 000 рублей. Тогда Артём Г. согласился на данные условия и за день до сдачи экзамена перевел ему деньги.

В процессе сдачи экзамена Артем Г. в присутствии госавтоинспектора не смог выполнить весь комплекс манёвров, перечисленных в законодательстве, но получил отметку «Сдал».

Суд признал, что Артём Г. дал инспектору взятку в сумме 20 000 рублей через посредника.

О том, что сдача практических экзаменов носила формальный характер и успешная их сдача была гарантирована, свидетельствуют показания самого подсудимого.

Суд приговорил Артема Г. К лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как мужчина пришёл устраиваться на работу с поддельным дипломом.