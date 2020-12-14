Тюменец пришел устраиваться на работу с поддельным дипломом. Фото: pixabay.com

В тюменскую полицию поступила информация о необходимости провести проверку подлинности документа. Стражи правопорядка изъяли у 48-летнего жителя города Тюмени диплом о высшем образовании одного из городских вузов.

– Проведенная позже экспертиза подтвердила подделку документа. Полицейские установили, что злоумышленник в день преступления, находясь в кабинете одного из акционерных обществ, предоставил заведомо поддельный диплом с целью трудоустройства, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет либо арест на срок до шести месяцев.