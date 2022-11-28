В Тюменской области молочная компания выбрасывала останки коров в поле

В Тюменской области сельхозкомпания неправильно утилизировала останки животных Фото: Андрей Новиков

В Голышмановском районе прокуратура оштрафовала животноводческое предприятие «ПК «Молоко». Ранее жители Голышманово опубликовали в социальных сетях фотографии, на которых видно, что рядом с посёлком лежат останки животных

Районная прокуратура и специалисты Россельхознадзора провели проверку соблюдения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов в ООО «Производственная компания «Молоко».

Рядом с фермой обнаружены останки крупного рогатого скота с учетными номерными бирками. Это является нарушением ветеринарных правил.

Прокуратура района возбудила в отношении управляющей молочно-товарной фермой дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов).

Компанию оштрафовали на 20 тыс. рублей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в Тюмени предприятие завалило берег Туры автомобильными покрышками и всяким мусором.