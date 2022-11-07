В Тюмени предприятие завалило берег Туры автомобильными покрышками и всяким мусором Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

Управляющему предприятием «Инвестиционный проект» впаяли штраф в размере 40 тысяч рублей за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления, повлекшее причинение вреда окружающей среде. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Не так давно работники прокуратуры и специалист Северо-Уральского межрегионального управления Роспотребнадзора Тюменской области проверили информацию СМИ о свалке в водоохранной зоне реки Туры. Когда они обследовали земельный участок, стало понятно, что берег реки Тура в районе Антипино завален строительными отходами, ломом черных металлов и бетона, автомобильными покрышками, деревяшками, твердым мусором. А это, на минуточку, причиняет вред окружающей среде.

В адрес руководства компании прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона. В результате территорию очистили, а виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.