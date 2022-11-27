Крупные инвестпроекты в сфере АПК реализуются в Тюменской области

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В Тюменской области реализуют инвестпроекты в сфере АПК. Один из них – «Племенной репродуктор индейки 2-го порядка на 12 млн инкубационных яиц» в Исетском районе был запущен на днях. Инкубационное яйцо получат уже во II квартале 2023 года. Недавно предприятие запустили, участие в торжественном мероприятии принял президент РФ Владимир Путин.

Строительство нового комплекса позволит создать в сельской местности около 200 новых рабочих мест, сообщает АиФ-Тюмень. В этом году продолжается строительство 4 очереди тепличного комплекса по выращиванию овощей в закрытом грунте. Планируется дополнительное введение 18 гектаров круглогодичного производства свежих томатов и черри в объеме около 9 тысяч тонн в год. В 2024 году это позволит обеспечить жителей Тюменской области помидорами собственного производства на 116%.

А инвестиционный проект по строительству завода по глубокой переработке гороха АО «ПРОТЕИНСИБ» создаст в Тюменской области уникальное производство по глубокой переработке гороха, не имеющие аналогов в России.