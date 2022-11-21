Президент России участвует в запуске племенного репродуктора индейки в Тюменской области

Фото: Администрация Президента России

Президент России Владимир Путин участвует в запуске племенного репродуктора индейки компании «Дамате» в Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр Тюменской области.

– О важности создания собственного селекционно-генетического резерва и в животноводстве, и в птицеводстве мы много раз говорили. Это, без всякого преувеличения, вопрос нашего технологического, научного и продовольственного суверенитета, устойчивости и наполнения российского рынка доступными и качественными продуктами питания, – передает региональный инфоцентр слова президента РФ.

Кроме того, в запуске участвуют министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, полпред президента РФ в УФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель совета директоров группы компаний «Дамате» Наум Бабаев.

Известно, что мощностью репродуктора достигнет 12 млн яиц в год. Его построили в Исетском районе Тюменской области, работы по его строительству начались в сентябре 2021 года. Инкубационное яйцо получат во втором квартале 2023 года. Выход на проектную мощность, по планам, состоится в четвертом квартале 2023 года. При этом будет создано больше 200 новых рабочих мест.