Владимир Путин по видеосвязи будет наблюдать за запуском центра по воспроизведению индейки в Тюменской области

В Исетском районе запустят племенной репродуктор индейки

Запуск репродукционного центра состоится 21 ноября. В ходе мероприятия министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев доложит о ситуации в животноводстве и птицеводстве, а также о перспективах развития отечественной селекции и генетики.

К разговору о развитии отрасли должны подключиться несколько профильных хозяйств, работающих над улучшением различных пород птицы и скота в Тюмени, Подмосковье, Курской и Калининградской областях.

В сентябре 2021 года в церемонии закладки первого камня нового предприятия приняли участие Владимир Якушев, Александр Моор и Наум Бабаев. Чуть более года спустя центр готов к открытию.

Запуск репродуктора на территории России позволит значительно снизить зависимость птицеводства от импорта генетического материала и увеличить показатели качества яйца благодаря меньшему сроку хранения и за счет оптимизации логистики.

Племенной репродуктор – предприятие, куда будет завезено стадо индейки численностью 138 тысяч голов для получения яйца высокопродуктивных кроссов. Строительство репродуктора ведется в рамках подписанного ранее соглашения между правительством Тюменской области, группой компаний «Дамате» и АО «Россельхозбанк».

Объект включает в себя 10 птицеводческих площадок: пять для ремонтного молодняка и пять для родительского стада. Технологические решения нового производственного комплекса отработаны с лучшими мировыми генетическими компаниями; к примеру, зонирование помещений обеспечит соблюдение самых строгих стандартов по биобезопасности и санитарных норм. Важной частью реализации проекта станет обустройство современной инфраструктуры, включая монтаж внешних сетей и дорог.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что запуск нового производства позволить создать 200 новых рабочих мест в Исетском районе.