Создание племенного репродуктора индейки в Исетском районе даст 200 новых рабочих мест Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

ГК «Дамате» инвестирует порядка 5 млрд рублей в создание племенного репродуктора индейки в Исетском районе Тюменской области. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона, проект включен в реестр инвестиционных проектов региона и находится на сопровождении фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». Племенной репродуктор построят в рамках подписанного летом 2020 года трехстороннего соглашения между правительством области, группой компаний «Дамате» и «Россельхозбанком».

Новый комплекс по выращиванию и содержанию родительского стада индейки будет ежегодно производить до 12 млн штук инкубационного яйца. Потреблять продукт будут собственные птицеводческие комплексы по производству и переработке индейки компании «Дамате», которые расположены в Пензенской и Ростовской областях. Новое предприятие оснастят современным технологическим оборудованием.

Благодаря проекту в Тюменской области будет развиваться племенное дело, вплоть до создания селекционно-генетического центра. А запуск репродуктора позволит перенести процесс получения инкубационного яйца индейки в Россию, что значительно снизит зависимость от импорта и увеличит производственные показатели.

– Всего в Исетском районе будет построено 10 птицеводческих площадок: пять для ремонтного молодняка и столько же для родительского стада. Для реализации проекта мы подобрали земельные участки, часть из которых планируется предоставить в аренду без проведения торгов. Начало строительства запланировано на конец первого квартала 2021 года, в целом на стойку уйдёт полтора года. Реализуемый инвестиционный проект обеспечит около 200 новых рабочих мест, – отметил заместитель гендиректора, начальника отдела сопровождения инвестиционных проектов фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Александр Бобров.