В Тюмени на объездной ремонтируют деформационные швы на мосту через Туру, возможны пробки

На Обходе Тюмени ремонтирую деформационные швы на мосту Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

На объездной автодороге производят работы по устройству деформационных швов моста через Туру в районе поселка Яр. Из-за этого частично ограничено движение по одной полосе со стороны Лесобазы в направлении трассы Тюмень – Ханты-Мансийск.

– Движение на обходе очень интенсивное. Со временем образуется колея. В районе деформационного шва, который изготовлен из металла, появляется ступенька, что доставляет неудобства при проезде. Мы выполним пришовные зоны из полимербетона. Это повысит и сроки службы деформационных швов, и комфорт водителей, – пояснил начальник отдела искусственных сооружений управления автомобильных дорог Алексей Филатов.

Пришовные зоны делают из полимербетона Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Работы на внешней стороне кольцевой по графику завершатся 5 декабря. Пришовные зоны на встречном направлении планируют установить с 6 по 18 декабря.

В главном управлении строительства Тюменской области отметили, что работы выполняет опытный подрядчик. Сроки могут быть сокращены.

Водителей попросили обращать внимание на установленные знаки.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что в Тюменской области отремонтировали более 600 километров автодорог.