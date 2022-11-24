В Тюменской области отремонтировали более 600 километров дорог, рассказал Моор

В Тюменской области отремонтировали сотни километров дорог Фото: Андрей Новиков

В 2022 году в Тюменской области отремонтировали 300 километров муниципальных и 340 километров региональных дорог. Об этом рассказал в послании к депутатам областной думы Александр Моор.

По его словам, в транспортную инфраструктуру сделаны серьезные вложения, которые позволили обновить 4 моста: на обходе Тюмени в Викуловском и Казанском районах. Еще на четырех мостах в Ялуторовском и Казанском районах в настоящее время идут работы, которые планируют завершить в 2023 году.

Также губернатор Тюменской области рассказал о том, что вскоре будет заключен контракт на реконструкцию участка федеральной трассы Р-404. В ходе этой реконструкции построят две новые развязки и реконструируют мост через Иртыш.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в настоящее время готовится проект второй объездной дороги, протяженность которой составит 20 километров. Эта автодорога соединит федеральную трaссу Екaтеринбург – Тюмень с дорогой Тюмень – Боровский – Богaндинский.