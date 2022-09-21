В Тюмени подготовят проект второй объездной дороги. Фото: Архив "КП"

В Тюмени до конца 2022 года подготовят проект второй объездной дороги. Ее протяженность составит 20 километров.

– Эта автодорога соединит федеральную трaссу Екaтеринбург – Тюмень с дорогой Тюмень – Боровский – Богaндинский, – пояснили в пресс-службе Главного управления строительства региона, добавив, что возведение объекта начнется с формировaния земельных учaстков.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что строительство шестиполосной дороги улиц Калинина/Фармана Салманова (в границах улиц Губернской – Закалужской – Московский Тракт) в «Тюменской слободе» завершится в ноябре 2024 года. Ее протяженность составит 2,3 километра.

Здесь будут трехметровые тротуары и велодорожки шириной 2,5 метра. Наружное освещение установят в четыре ряда. Кроме того, будет много парковок и, естественно, поставят остановки.