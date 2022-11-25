В Тюмени работник нефтяной компании получил срок за взяточничество

В Тюмени за взятку осудили представителей двух компаний

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу о даче и получении взятки. Под судом оказались два представителя коммерческих организаций.

Директор по инженерным изысканиям одной из компаний получил от гендиректора другой взятку в сумме 1,25 млн рублей.

За это получатель взятки содействовал заключению договоров аренды буровых установок, предоставлению технического задания до проведения конкурсных процедур и заключению дополнительного соглашения по увеличению суммы контракта с 24,9 до 32 млн рублей. Тендерный договорняк раскрылся, и под судом оказались оба.

В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество, транспортные средства и деньги подсудимых.

Получателю взятки как должностному лицу суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с конфискацией имущества на сумму более 200 тыс. рублей. Дававшему взятку генеральному директору компании-выгодополучателя, дали 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Читайте также в «Комсомольской правде» – Тюмень» историю о том, как взятку получил руководитель управы одного из округов Тюмени.