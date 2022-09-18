В Тюмени руководителя управы задержали за взятку стройматериалами. Фото: пресс-служба судов.

В Тюмени руководителя управы Калининского административного округа подозревают во взятке. По версии следствия, Александр Сухомяткин получил от местного предпринимателя 2 миллиона рублей в виде имущества. Суд постановил отправить чиновника под домашний арест.

С ноября 2021 года по июнь 2022 Сухомяткин, будучи руководителем управы, получил от директора компании «Перестрой-ка» стройматериалы на сумму более 2 миллионов за помощь в получении контрактов на работы в Восточной административном округе, считают следователи.

— По решению суда Александр Сухомяткин будет находиться под домашним арестом до 14 ноября, — сообщили в пресс-службе суда.

Сухомяткин стал главой управы Калининского округа в июне этого года, до этого он руководил Восточной управой.

В последние годы в Тюмени все чаще ловят чиновников-коррупционеров. В начале сентября, например, бывшего замначальника УФСИН по области Андрея Рукосмотрова отправили в тюрьму на три года. Чиновник мухлевал с закупками киселя для заключенных.

Летом следователи завершили расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств. Одним из обвиняемых стал глава департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов.