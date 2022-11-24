В Тюмени вынесли приговор владельцу «резиновой» квартиры, где зарегистрированы 29 мигрантов

В Тюмени нашли еще одну "резиновую" квартиру Фото: Андрей Новиков

В Тюмени 63-летний мужчина поплатился свободой за фиктивную регистрацию 29 мигрантов из Таджикистана и Узбекистана.

С февраля по апрель тюменец использовал своё жилище для регистрации приезжих. При этом в реальности никто из зарегистрированных в его квартире не проживал. Удивительнее всего то, что за все эти сделки мужчина в совокупности получил всего 14,5 тысяч рублей.

Предприниматель ранее уже был судим. С учетом этого обстоятельства и требований прокурора суд приговорил тюменца к лишению свободы сроком на 1 год и 2 месяца.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

Кроме того суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденного в доход государства денежных средств в сумме 14 500 рублей, полученных в результате незаконных (ничтожных) сделок.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала про приезжего гражданина одной из соседних республик, которого поймали на закладке наркотиков в первый «рабочий» день.