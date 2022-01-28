В Тюмени мигранта застукали за закладкой наркотиков в его первый «рабочий» день. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени участковый обратил внимание на молодого человека, который стоял посередине проезжей части и что-то изучал в своем мобильном телефоне. Некоторое время полицейский наблюдал за гражданином, который осматривал находящиеся рядом кусты и сугробы, сверяясь с гаджетом.

После того как мужчина поднял из снега какой-то сверток и положил в карман куртки, сотрудник полиции подошел к нему и поинтересовался, есть ли у мужчины при себе что-либо запрещенное. Застигнутый врасплох злоумышленник стал уверять правоохранителя, что ничего подобного при себе не имеет. Полицейский принял решение провести личный досмотр задержанного.

В присутствии понятых у 22-летнего гражданина соседней республики изъято 200 полимерных свертков с наркотиком, предположительной массой около 200 граммов.

– На допросе 21-летний иностранец рассказал, что искал работу, и в одном из мессенджеров ему предложили делать «закладки», пообещав высокую оплату. Однако же в первую «рабочую смену» мужчину постигла неудача, и он стал подозреваемым по уголовному делу, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Следственным отделом в отношении ранее не судимого иностранца возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста.