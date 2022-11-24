В Тюмени бетонщик упал с 4 этажа и получил множественные переломы

Мужчина получил множественные травмы на стройке Фото: Андрей Новиков

На одной из строительных площадок Тюмени с высоты 4 этажа упал слесарь-бетонщик. В госинспекции труда сообщили, что бригада строителей выполняла работы по бетонированию вертикальных конструкций на объекте подрядчика.

По устному согласованию с начальником строительного участка функции мастера выполнял бетонщик. Монтажник и второй бетонщик принимали участие в монтаже щитовой опалубки.

При закреплении стяжа опалубочного щита второй бетонщик встал на ограждающую конструкцию, которая находилась на щитовой опалубке, потерял равновесие и упал с 4 этажа на землю. В результате пострадавший получил травму тяжелой степени.

В качестве причину происшествия в госинспекции труда назвали неудовлетворительную организацию работы.

Бетонщика допустили к работе на высоте без прохождения обязательного медосмотра. Работодатель не организовал и не провел обучение по использованию средств индивидуальной защиты.

Государственной инспекцией труда в Тюменской области решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о мужчине, который потерял глаз на стройке в результате попадания крюка от стропы в голову.