Тюменец потерял глаз на работе. Фото: архив "КП"

Несчастный случай произошел на заводе БКУ в Тюмени. Здесь работник получил тяжелые травмы и лишился глаза: на мужчину отлетел крюк от стропы.

– У рабочего сломана челюсть, он получил открытую черепно-мозговую травму. Горожанина госпитализировали, в настоящее время он проходит лечение. Следственные органы выясняют обстоятельства произошедшего ЧП, – сообщили в профсоюзе «Наемный рабочий».

По версии следствия, основной причиной произошедшего являются небезопасные условия труда и отсутствие контроля на производстве. Сейчас решается вопрос о привлечении работодателя к ответственности.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что ужасный случай произошел на одном из хлебокомбинатов Тюмени. Здесь тестоводу оторвало кисть правой руки.

При приготовлении теста женщина подкатила дежу (так называется кадушка для приготовления теста) под раздатчик дозатора сыпучих компонентов. Она включила режим разгрузки этого самого дозатора и отвлеклась.