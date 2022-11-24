В Тюмени восстановили фасад дома в ЖК «Юганский», где штукатурка падала на прохожих

Фасад дома падал на прохожих Фото: Государственная жилищная инспекция Тюменской области

Госжилинспекция Тюменской области заставила жилищно-строительный кооператив «Юганский» восстановить фасад дома № 4 в Юганском проезде.

Ранее жильцы дома пожаловались на то, что штукатурка и краска в буквальном смысле осыпаются на прохожих. Фасад здания постепенно становился всё более облезлым.

До ремонта. Фото: Государственная жилищная инспекция Тюменской области

Инспектор ГЖИ, осмотревший дом, обязал ЖСК принять исчерпывающие меры по обеспечению надлежащего содержания фасада. К настоящему времени требуемый ремонт закончен.

После ремонта. Фото: Государственная жилищная инспекция Тюменской области

Собственникам жилья следует помнить, что, в соответствии с пунктом 4.2.3.2 Постановления Госстроя № 170, в случае появления на фасадах зданий отслоений и разрушений облицовочных слоев необходимо облицовочные плитки и архитектурные детали, потерявшие связь со стеной, немедленно снять, отслоившуюся от поверхности стены штукатурку отбить и поврежденные места на фасаде восстановить с заменой всех дефектных архитектурных деталей или их реставрацией.

Кирпичный 9-этажный дом № 4 в Юганском проезде построен в 2008 году.

«Комсомольская правда» − Тюмень» ранее рассказывала о тюменце, который пожаловался на сорвавшийся с 9-го этажа лифт.