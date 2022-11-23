Тюменец пожаловался на лифт, сорвавшийся с 9 этажа

Тюменец сорвался на лифте с 9 этажа. Фото: "ЧС Тюмень"

Житель Тюмени в социальных сетях рассказал об опасном лифте, который сорвался с человеком внутри с 9 этажа и остановился только на втором, благодаря экстренному срабатыванию тормозов. По словам пожелавшего остаться анонимным мужчины после резкой остановки лифта человека из него доставали через люк.

Аноним также сообщил, что в доме №25 на улице Дамбовской лифты ломаются каждый день и ситуация уже настолько часто повторяется, что жильцы дома боятся пользоваться этими лифтами. Жена автора анонимной жалобы находится на 9 месяце беременности, и для неё перспектива застрять в лифте — большой стресс.

На это сообщение в группе «ЧС Тюмень» отреагировала пресс-служба государственной жилищной инспекции Тюменской области. Происшествие в доме №25 к. 1 на улице Дамбовской в ГЖИ частично подтвердили.

- По имеющейся информации, в 16:25 в диспетчерскую службу управляющей организации по многоквартирному дому №25к1 на ул. Дамбовской г. Тюмени поступила заявка о застревании кабины лифта во втором подъезде. В 16:55 прибывший механик обнаружил срабатывание устройства безопасности лифтовой кабины в районе второго этажа, произвел эвакуацию пассажира, восстановил работу лифта, на данный момент оборудование исправно, - сообщили в госжилинспекции.

В 24-этажном доме постоянно застревают лифты. Фото: "ЧС Тюмень"

В качестве вероятной причины застревания назвали неравномерное распределение груза в кабине лифта. При этом в ГЖИ отметили, что срыва кабины лифта специализированной организацией по обслуживанию лифтового оборудования с 9 по 2 этаж не обнаружено.

- Была резкая остановка кабины при срабатывании устройства безопасности. Лифты прошли сертификацию и техническое освидетельствование в 2022 году. Управляющей организации уже объявлено предостережение о недопустимости нарушения требования жилищного законодательства в части ненадлежащего содержания лифтового оборудования и недопущения выполнения ремонта в сроки, превышающие предельно допустимые, - пояснили в ГЖИ.

Собственникам жилья по данному адресу рекомендовали обратиться к застройщику для устранения проблемы в рамках его гарантийных обязательств.

Причина «резкой остановки», озвученная ГЖИ, удивила пользователей соцсетей, которые задались вопросом: как единственный пассажир лифта мог правильно распределить вес внутри кабины лифта?

Также в комментариях высказались жители указанного дома, знакомые с ситуацией: лифт действительно застревает постоянно и сейчас жильцы готовят жалобу в прокуратуру.

24-этажный дом на улице Дамбовской, 25 к.1 введен в эксплуатацию весной 2022 года. В двухподъездном доме 440 квартир. На каждый подъезд приходится по одному лифту.

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