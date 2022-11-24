В Тюменской области ликвидировали две деревни Фото: Андрей Новиков

Депутаты Тюменской областной думы приняли решение об упразднении деревни Шалашина и поселка Мирный в Абатском районе, которые уже давно фактически перестали существовать.

Деревня Шалашина, по словам чиновников, фактически перестала существовать в конце 80-х, а поселок Мирный – в середине 90-х годов, теперь данные населенные пункты ликвидировали официально.

– Это объективная реальность: в деревне Шалашина и поселке Мирный никто не проживает уже давно, – сказал заместитель председателя комитета облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Ульянов.

Как считает Ульянов, процессы урбанизации неизбежны, это общемировая тенденция.

– Люди переезжают туда, где лучше и комфортнее. И вполне естественно, что жители этих населенных пунктов переехали в центральные усадьбы, где более качественное жилье, предоставляются коммунальные услуги, развита социальная инфраструктура. Самое главное, имеются рабочие места, – рассказал Владимир Ульянов.

По его словам, в деревне Шалашина и поселке Мирный всё уже давно обветшало, разрушилось и пришло в упадок.

Любопытно, что губернатор Тюменской области Александр Моор в своем послании к депутатам облдумы 24 ноября говорил о необходимости создать условия для жизни людей в небольших населенных пунктах, чтобы тюменцы не уезжали из родных мест в большие города.

Фактически в Абатском районе есть четыре деревни, где никто не живет, но в двух из них прописаны люди, и власти не могут их ликвидировать.

Деревня Шалашина была образована в 1720 году. В середине 20-го века численность жителей тут доходила до 300 человек. Последний житель покинул населенный пункт в 2007 году.

Поселок Мирный был образован в 20-е годы прошлого века. В 1964 году посёлок фермы № 3 совхоза имени Ленина переименовали в Мирный. К 2003 году в Мирном оставалось 5 жилых домов. Фактически перестал существовать в 2005 – 2006 годах.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в Вагайском районе также ликвидировали 2 деревни.