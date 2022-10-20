В Тюменской области ликвидировали две деревни. Фото - kultura-to.ru.

В Омутинском районе Тюменской области ликвидировали две деревни. Так решили депутаты облдумы на заседании регионального парламента.

Так, с карты решено стереть село Казарма 10 км (Вагайское сельское поселение) и поселок Кошелевский (Шабановское сельское поселение). Дело в том, что в этих населенных пунктах не осталось ни местных жителей, ни каких-либо жилых и нежилых помещений.

Несмотря на это, три народных избранника проголосовали против этого. Однако решение о ликвидации поддержано большинством голосов.