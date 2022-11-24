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НовостиОбщество24 ноября 2022 10:28

В Тюмени нашли пропавшую 13-летнюю девочку

Ребенка искали целые сутки
Иван Литвинов
Пропавшую в Тюмени девочку нашли живой. Фото: поисковый отряд "Белая Сова"

Пропавшую в Тюмени девочку нашли живой. Фото: поисковый отряд "Белая Сова"

Пропавшую в Тюмени 13-летнюю Милену Межавикину нашли живой. Об этом сообщили волонтёры группы «Белая сова».

Напомним, ранее сообщали, что 23 ноября она вышла из дома и не вернулась.

Подробности поисков неизвестны.

Неизвестной остается судьба другой девушки, о розыске которой ранее писала «Комсомольская правда — Тюмень». Уже три недели ищут 17-летнюю Кристину Енканову.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Кристине или других пропавших без вести, просим позвонить по телефонам: 02/102 – полиция, 8 (3452) 29-11-00 – дежурная часть ОП № 3 г. Тюмени, 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень». Или написать на почту: poisksova@gmail.com.