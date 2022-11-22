В Тюмени уже три недели ищут пропавшую 17-летнюю девушку

В Тюмени пропала девушка-подросток

В Тюмени разыскивают Кристину Енканову 2004 года рождения. Её местонахождение неизвестно с 3 ноября 2022 года.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткая стрижка, глаза серые. В день исчезновения была одета в черно-белую куртку, синие джинсовые брюки.

Всех, кому что-либо известно о нахождении Кристины Дмитриевны просят позвонить организатору поиска Виктории по телефону 8-982-922-78-84, или по номеру нашей горячей линии (звонок бесплатный) 8-800-600-59-52. Также можно обратиться в полицию, позвонив 02 с городского телефона или 102 — с мобильного.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» рассказывал про алгоритм действий при пропаже человека.