«Атлант расправил плечи». Александр Моор – о «ЗапСибНефтехиме» в Тобольске

"ЗапСибНефтеХим", Фото с сайта компании СИБУР.

В Тюмени Александр Моор рассказал о развитии бизнеса в регионе. Он особенно отметил работу построенного «СИБУРом» на тобольской промышленной площадке завода «ЗапСибНефтехим».

– Когда предприятие заканчивает инвестиционный цикл и начинает работать, оно начинает платить людям зарплату, а государству – налоги. Атлант расправил плечи: сегодня предприятия «СИБУРа» являются локомотивами нашей экономики. Если инвестиции пришли в регион, они остаются в нем навсегда в виде основных фондов, формируют экономику, даже если суммарный индекс инвестиций снижается, – сказал Моор.

«ЗапСибНефтехим» был запущен в 2014 году, а в 2020 году вышел на полную мощность. Сеййчас завод способен производить 2,2 млн тонн полиэтилена и полипропилена в год. Сейчас на предприятии работают более 4 тысяч человек, 75% из которых жители Тобольска и Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как проходят технологические процессы на предприятии.