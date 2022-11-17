Жителей Тобольска предупредили об интенсивном горении факелов нефтехимзавода

Фото: Андрей Новиков

В Тобольске на «ЗапСибНефтехиме» будут проводить профилактические работы, в связи с чем факела завода будут гореть интенсивнее обычного. Пугаться этого процесса не стоит, он связан с плановыми изменениями технологического режима работы компрессоров пирогаза. Это управляемый процесс, связанный с остановкой оборудования.

Факелы нефтехимзавода сжигают попутный газ. Специалисты предприятия неоднократно рассказывали, как происходит процесс горения. Газ – это потенциально взрывопожароопасное вещество, где дополнительным опасным фактором является высокое давление. Если на каком-то узле происходит выход за параметры технологического процесса, то излишки давления (а вместе с ним и газа) направляют на факел. Также на факеле утилизируется остатки углеводородов при подготовке оборудования для профилактических осмотров и ремонта. В этот момент мы видим интенсивное горение, тот самый столб огня. На самом деле этот столб означает только одно: на площадке проводятся технологические операции.

Фото: Алёна Томина личная страница в соцсети "Вконтакте"

В Тобольске есть круглосуточный автоматизированный экологический пост на границе санитарно-защитной зоны, где ведется мониторинг атмосферного воздуха. С его данными можно ознакомиться на сайте.