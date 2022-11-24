Тюменец отсудил у дорожников компенсацию за наезд на глыбу льда

В Тюмени автовладелец отсудил компенсацию у дорожников Фото: Андрей Новиков

Тюменец, жена которого в марте врезалась на автомобиле в глыбу льда на улице Республики, отсудил почти 40 тысяч рублей у организаций, ответственных за чистоту на дорогах.

25 марта 2022 года жена истца на «Хёндэ-Солярис» наехала на глыбу льда в районе дома № 1 на улице Республики в Тюмени. Издалека ей показалось, что это снег, но по приближении оказалось, что это лед. Избежать столкновения не удалось, так как сзади правым, крайним рядом и слева шел поток машин. Удар пришелся на переднюю часть автомобиля. В результате столкновения с дорожным айсбергом автомобиль получил повреждения бампера, радиатора охлаждения ДВС и кондиционера.

После этой аварии тюменец, которому принадлежит машина, подал судебный иск к АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие», ООО «Проектно-производственная фирма «Дорстрой» о взыскании ущерба и судебных издержек.

Он просил возместить ущерб в размере 78 800 рублей, расходы по оплате услуг эксперта в размере 6 000 рублей, представителя – в размере 30 000 рублей и госпошлину в размере 2 564 рублей.

Суд удовлетворил исковые требования лишь частично. Взыскал с АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» в пользу истца ущерб в размере 39 400 рублей, расходы по оплате услуг эксперта в размере 3 000 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 15 000 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 282 рубля.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что управляющая компания заплатит 700 тысяч рублей девочке, которая получила переломы, поскользнувшись на ступенях подъезда.