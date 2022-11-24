В Тюмени сообщения об отключениях горячей воды, отопления и электричества проверит прокуратура

Тюменцы жалуются не перебои с горячей водой и электричеством Фото: Андрей Новиков

В прокуратуре Тюменской области инициировали проверку публикаций в средствах массовой информации об отключении горячей воды и отопления в микрорайонах Войновка и «Тура». Не останутся без внимания жалобы жителей села Перевалово на отключения электроэнергии.

Прокурорам города и Тюменского района поручено незамедлительно организовать проверку изложенных сведений, в том числе оценить надлежащее содержание инженерных систем, своевременность их ремонта, достаточность мер, принимаемых по оперативному устранению возникших повреждений.

Результаты проверки будут находиться на жестком контроле. Кроме того, в областной прокуратуре пообещали исчерпывающие меры реагирования в случае наличия оснований.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что на Лесобазе несколько многоэтажных жилых домов остались без тепла и горячей воды.