В Тюмени несколько домов остались без горячей воды и тепла

В Тюмени произошла коммунальная авария на Лесобазе

Утром 23 ноября в Тюмени остались без тепла и горячей воды несколько жилых домов. Температура воздуха на улице этим утром опустилась до минус 22 градусов.

По информации УСТЭК, до 23.55 в связи с проведением ремонта поврежденного участка тепломагистрали будет отсутствовать отопление и горячее водоснабжение примерно в половине многоэтажек Лесобазы:

Вересковая, 1, 3, 5, 7, 7/1, 1, 12, 15, 15/1, 15/2, 17, 17/1, 19;

Казачьи Луга, 4/1, 4/2, 10, 12;

Лесопарковая, 13а, 15, 17, 19;

Мебельщиков, 1, 2, 3, 4, 12, 14, 16;

Стартовая, 1, 3, 5, 7, 5а.

Этим же утром из-за аварии на линии без электроснабжения осталось село Перевалово. До момента восстановления электроснабжения в полном объеме, оно будет обеспечено по временной схеме.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что вблизи ТЭЦ-1 забил горячий источник в результате аварии на магистральном трубопроводе.